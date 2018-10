Johnny Herrera: "No sé qué mierda pasa por la cabeza de algunos asesores de Heller"

Johnny Herrera se refirió en duros términos a los problemas de gestión que ha demostrado Azul Azul en los últimos años y adelantó cómo enfrentará sus últimos años como jugador profesional.

Consultado por su renovación con la U, el meta confesó a The Clinic que espera seguir jugando "como mínimo hasta 2019" y aseguró que "voy a tener rendimiento suficiente para seguir jugando".





Sin embargo, el portero de 37 años subrayó que su partida de la U o una eventual renovación "va a pasar o no por mi cansancio sicológico de estar en la U".

"Este año me he tenido que morder la lengua un montón de veces por cosas que me gustaría decir, porque también pareciera que la única forma que te escuchen es a través de la prensa", argumentó.

Herrera advirtió que "no le echo la culpa a Carlos Heller, ojo, lo he dicho en muchos lados, pienso que él tiene las mejores intenciones para la U, pero muchas veces a sus asesores no sé qué mierda les pasa por la cabeza, te juro".





El portero azul también se refirió a la situación de Marcelo Díaz en la selección chilena y las acusaciones en su contra por "sapo". "Te juro que no entiendo. Si me preguntai a mí, compadre, no me calza", sostuvo.

Para Herrera, "entiendo, de pronto, que se pueda ver mal que Marcelo Díaz sea más amigo de algunos periodistas que otros compañeros (...) sinceramente, creo que si el problema de verdad existe, se puede arreglar con una conversación de camarín y chao".

Sobre el rol de Gary Medel y Arturo Vidal dentro del camarín de la Roja, el meta apuntó a Reinaldo Rueda y aseguró que esos rumores "ponen en duda la capacidad de un técnico que está iniciando un proceso, pero que tiene mucha experiencia y cuenta con recorrido".





Finalmente, sobre la selecciones de la ANFP, el portero explicó que "la ANFP estaba casi quebrada hasta antes que llegara esta administración, nosotros lo vivimos porque tardaban en llegar los premios".

"Hasta antes que llegara (Arturo) Salah, la deuda era millonaria, compadre. Ahora está saneada, incluso con excedentes, según me comenta la gente del Sindicato de Futbolistas. Entonces, si la administración es buena, ¿por qué tendrías que cambiarla?", concluyó.

