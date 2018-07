Johnny Herrera: "Kudelka es bastante similar a lo que era Guillermo (Hoyos)"

Johnny Herrera conversó con los medios este martes en el CDA y se refirió a cómo ha sido el trabajo de Frank Darío Kudelka al mando de Universidad de Chile.



"Bastante positivo. Es una persona muy similar a lo que era el profe Guillermo (Hoyos). Tiene un cuerpo técnico de bastante experiencia, gente muy aplicada. El diálogo es bastante fluido", dijo el "Samurai".



Respecto al tema de los refuerzos, el portero señaló que no se siente en desventaja en comparación a otros equipos. "Desde principio de año insistí que tenemos uno de los mejores planteles del país y solo hay que explotarlo. Es función de este nuevo cuerpo técnico que nos ayude a sacar lo mejor de nosotros y plasmarlo en la cancha", indicó.



Además, descartó un retiro a corto plazo en los azules. "Estoy súper consciente de lo que puedo dar en el club, y lo que puedo rendir. Estoy en la misma postura que hace años atrás, tratando de estar al mil y cada vez que me toque entrar a la cancha dejarlo todo", agregó.



"No me proyecto a ningún retiro. No me puedo proyectar a retirarme si hace tres meses atrás estaba jugando en la selección, en la U por Copa Libertadores a gran nivel. Mientras pueda rendir voy a seguir estando acá y si no, lo haré en otro club, no tengo ningún problema", concluyó.

