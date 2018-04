Johnny Herrera: "Hoyos consiguió dejarnos donde merecemos estar"

La caída de la U ante Cruzeiro en la Copa Libertadores trajo duras consecuencias, pues Ángel Guillermo Hoyos dejó la dirección técnica tras el 7-0.

Johnny Herrera, capitán de los azules, lamentó el adiós del argentino: "Es una gran persona y consiguió dejarnos donde merecemos estar, peleando todos los campeonatos. Es una pena que se vaya".

Sobre los fanáticos que llegaron al aeropuerto, el seleccionado nacional comentó que "somos así, distintos, y es normal que vengan a apoyarnos. Hay que salir adelante todos juntos, no queda otra".

Debido a la partida del ex Bolívar, Esteban Valencia (Sub 19) y César Henríquez (Sub 17) quedaron como entrenadores interinos.

Ambos tendrán que dirigir el choque del domingo, por la undécima fecha del Torneo Nacional 2018, frente a la Universidad de Concepción en Ñuñoa.