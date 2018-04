Johnny Herrera: "Hace 10 días éramos de las mejores defensas de Sudamérica"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló tras la goleada que sufrieron a manos de Cruzeiro, indicando que este mal momento se saca adelante entre todo el plantel, mostrando n respaldo al proceso de Ángel Guillermo Hoyos.



Nos vamos amargados, no lo esperaba nadie. Es difícil afrontar una situación como esta, nunca lo hemos vivido. No es fácil. Hace 10 días éramos de las mejores defensas de Sudamérica. Tenemos que replantearnos y hacer una retrospección profunda, aseveró, añadiendo que "es una vergüenza tremenda para la institución. Nos vamos muy dolidos, pero esto lo sacamos adelante todos".



Acerca de si debe continuar el proceso el estratega argentino, Herrera aclaró que "acá pierde el equipo, no el cuerpo técnico ni los dirigentes, porque somos una familia".