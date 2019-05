Johnny Herrera desmintió a Alfredo Arias sobre su exclusión para el superclásico

Johnny Herrera contradijo a Alfredo Arias tras sus declaraciones donde señalaba que el portero no quería ser citado si es que no iba a ser titular.

El entrenador de Universidad de Chile declaró en conferencia de prensa, que tras una conversación con el arquero habían decidido desde el duelo con Coquimbo Unido no citarlo, pues consideraba que podía aportarle al equipo desde afuera. "La decisión por la que dejé fuera a Johnny Herrera la primera vez fue técnica, y sigue siendo técnica ¿Por qué no está citado? Voy a dar la explicación, porque lo merece la trayectoria y el respeto que tengo por Johnny, y aparte de la persona que es. Respeto su trayectoria y accedí a su pedido de no ser citado, porque él pensaba que podía aportar mucho más al plantel desde otra posición. Lógicamente accedí”.

Sin embargo pocos minutos después de haber finalizado la conferencia, Herrera en conversación con Redgol dijo que no fue así lo que había concordado con el entrenador. "Arias está confundido. Yo le dije que quería estar, en la banca o en la cancha, pero quería estar".

Lo que es claro, es que Herrera no estará en la banca de suplentes para el duelo ante Colo Colo por el torneo nacional el día sábado 18 de mayo a las 12:00 horas.