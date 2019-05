Johnny Herrera con todo: Manifestó que parte de Azul Azul lo quiere sacar y criticó a Arias

En su estilo, el arquero de la U, Johnny Herrera, realizó una serie de declaraciones que seguramente generarán reacciones en FOX Sports, ya que no solo habló acerca de su situación en el club, sino que también con respecto a la gestión de Alfredo Arias, estratega del Romántico Viajero, y de Azul Azul.



Sobre esto, el guardameta aseveró que "parte de la dirigencia me quiere sacar. Sabino Aguad, cuando se fue del club, me reconoció que me querían echar. Han pasado tantas cosas en mi club que ya no le creo a nadie".



En cuanto a su futuro, Herrera confesó que "no tengo idea de lo que puede pasar, pero creo que puedo aportar mucho más y quiero cumplir".



En cuanto a la situación con Arias, el arquero sostuvo que "hay formas y formas (con respecto a su salida) y creo que el señor Arias no estuvo bien. Yo no tengo problemas en estar donde él quiera que esté. No tengo ningún problema de estar en la banca".



Herrera profundizó sobre el uruguayo, al aseverar que "con Kudelka estaríamos peleando arriba. Claramente tendríamos más puntos".