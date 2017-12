Johnny Herrera ante críticas de Valdivia a Pizzi: "Bordean lo mala clase"

Han pasado más de dos meses de la eliminación de Chile del Mundial de Rusia y el portero de la Roja, Johnny Herrera, decidió hacer su análisis del fracaso.

En conversación con La Tercera, el portero azul señaló que respecto "a lo que pasó con la señora de Claudio Bravo. Yo no le contestaría jamás a la señora de un compañero. Me dolió más que después salieran jugadores hablando del mismo proceso".





"Eso me pareció insólito, siendo que todos los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de hablar frente a todos nuestros compañeros, frente al cuerpo técnico y no se hizo. Eso no me parece bien, me parece de poca monta", disparó.

Particularmente, sobre las críticas de Jorge Valdivia a Juan Antonio Pizzi, el meta fue enfático: "Yo creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma".

"Hubo un par más que sólo lo deslizaron, pero hacerlo tan acentuado como lo hizo Valdivia, sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores", añadió.





El arquero de 36 años sostuvo que "nunca he escuchado que el técnico saliera a criticarte públicamente. Si tú criticas de esa forma al técnico, él perfectamente podría decir que no clasificamos porque este gil, por decir cualquier nombre de jugador, se perdió un gol debajo del arco, o porque este no atajó, o porque este defensa no defendió".

"Yo nunca escuché al técnico decir eso, más allá de que haya tomado decisiones buenas o malas. Pizzi siempre fue un caballero con todos nosotros y una persona muy derecha. Entonces de ahí a salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta me parece de poca crianza y poca monta", puntualizó.





Herrera precisó que Pizzi "tenía una forma muy abierta de hablar de fútbol. Nos preguntaba qué veíamos en las charlas, en los pre y post partido, en la semana. Una vez cuando perdimos contra Jamaica antes de la Copa América Centenario nos preguntó a todos, uno por uno qué había pasado".

"Después en la Confederaciones y en las Eliminatorias siempre nos juntamos a conversar, siempre hubo espacios para hacerle ver alguna crítica de nosotros o lo que fuera respecto a la conducción de él. Entonces salir hablando después, es no ser una buena persona sinceramente", añadió.





El meta universitario tiene un diagnóstico claro sobre la eliminación de la Roja: "Para mí fue absolutamente porque el equipo no tuvo vacaciones. Fue una Confederaciones con mucho desgaste, después jugamos dos fechas que eran realmente importantes y prácticamente el 90% de los jugadores no tenía minutos en cancha".

"Llegar a jugar dos fechas tan importantes, prácticamente estando en la pretemporada, obviamente que los equipos más preparados te iban a ganar. Perdimos los dos partidos sin mucho que hacer", cerró.