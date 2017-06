Johnny Herrera: "Alemania nos respetó de sobremanera"

El portero de la selección chilena, Johnny Herrera, valoró el desempeño del equipo, indicando que no se debe mirar en menos al rival que se tuvo en frente.



"A este nivel es increíble la calidad de jugadores que tienen ellos. Más allá de que hayan guardado estelares, sería insólito hablar de una selección B de Alemania. Fuimos protagonistas, pasamos por encima a ratos, pero no nos alcanzó", dijo.



Con respecto a la performance de la Roja, Herrera consideró que "tuvimos las oportunidades más claras de anotar. Fue un partido donde Alemania defendió muy bien. Nos respetó de sobremanera y pienso que a la postre el empate es justo. No pasamos mayores sustos en cuanto a aproximaciones de ellos. Nosotros tuvimos aproximaciones, pero no fuimos concretos en el último cuarto por lo que el resultado fue lo más justo".



Acerca de los aprendizajes que se deben tomar, el arquero comentó que faltó algo de calma en el último tramo y que "quisimos seguir apretando, pero muchas veces quizás es mejor tener la pelota y más pausa. No lo hicimos y producto de una buena jugada de ellos nos hicieron el empate".