La vuelta de Joe Hart al Manchester City duró solo por la pretemporada. El portero finalmente dejó a los ciudadanos y en las últimas horas fue oficializado como nuevo refuerzo del Burnley.



El meta, de 31 años, llegó al cuadro inglés a cambio de 4 millones de euros por las próximas dos temporadas.



"La llegada de Hart fortalece el impresionante rango de arqueros de los 'Clarets' tras la lesión sufrida por Nick Pope", informó el club a través de las redes sociales.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS