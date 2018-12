Joaquín Niemann será portada de revista norteamericana

Joaquín Niemann ha recibido muchos elogios por su gran debut como profesional durante este año.

El chileno posó para la revista estadounidense GOLF del próximo mes de enero junto a otros dos jovenes deportistas Cameron Champ y Sam Burns.

La página web del sitio oficial del medio publicó un video de la sesión de fotos donde aparece el joven nacional contando detalles de su vida y su sensación tras convertirse en un profesional.

"Cuando yo recién me había convertido como profesional, no sabía cómo dimensionar la situación y no sabría decir si fue una situación especial".

El golfista se encuentra en Santiago realizando una actividad a beneficio en Chicureo.