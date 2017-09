Joachim Low sintió vergüenza por los cantos nazis en el partido de Alemania

Joachim Low no estaba feliz tras el triunfo de Alemania ante República Checha, en las Eliminatorias europeas rumbo a Rusia 2018.

Claro que el enojo del entrenador no fue por algo futbolístico, si no que por el comportamiento de sus hinchas en Praga.

Los fanáticos germanos entonaron cánticos nazis durante el duelo, a los que el seleccionador respondió que "son una vergüenza, ellos no nos representan para nada. No somos su selección y ellos tampoco nuestros seguidores, es así de simple. Estoy lleno de rabia y no puedo hablar de fútbol en este minuto".

El conjunto alemán es líder absoluto del grupo C, con 21 puntos en siete partidos, y está prácticamente clasificado al Mundial.