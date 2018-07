Jesé Rodríguez retornó al PSG en medio de un futuro incierto

Jesé Rodríguez retornó al PSG con un futuro incierto. El exdelantero del Real Madrid estuvo a préstamo durante la última temporada en el Stoke City y este miércoles regresó a los entrenamientos del cuadro francés.



No obstante, según AS, Thomas Tuchel no tiene dentro de sus planes al español, por lo que podría partir cedido una vez más a otro club.



Rodríguez llegó al PSG procedente del Real Madrid tras el pago de 25 millones de euros. Sin embargo, luego de una lesión de rodilla ha hecho más noticia por temas extrafutbolísticos que por su rendimiento dentro de la cancha.