Jean Meneses y su nominación a la selección: 'Era cosa de tiempo para que me llamaran'

Jean Meneses analizó sobre la nominación a la selección chilena de cara a la gira que realizará el equipo de Reinaldo Rueda en Norteamérica.

En conferencia de prensa, el delantero formado en San Luis de Quillota aseguró que este buen momento en México le valió la convocatoria. "Esto es producto del nivel futbolístico que estoy mostrando. Del compañerismo que hay en la cancha y todo eso me ha ayudado en que se fijen por mí y tener esta primera nominación".

Sobre su posibilidad de ser citado a la selección, el delantero confesó que sabía que podía ser inminente un llamado. "Uno siempre se ilusiona con que lo llamen a la selección. Si hacía las cosas bien no era cosa de tiempo para que me llamaran. Esta vez era la que más esperaba que me contactaran".

Meneses probablemente jugará el día domingo 17 de marzo a las 23:00 frente a Veracruz por la liga española.