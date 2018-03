Jean Meneses y el penal ante Colo Colo: "Jugué con la viveza y me dejé caer"

Universidad de Concepción consiguió un importante triunfo ante Colo Colo en el Ester Roa por la sexta fecha del Torneo Nacional.



El partido no estuvo exento de polémicas y sobre el final, el delantero Jean Meneses simuló una falta en el área alba que fue cobrada por el árbitro Héctor Jona.



Posteriormente, el ariete convirtió desde los doce pasos para sentenciar el partido y poner el 2-1 definitivo.



"Sabíamos que sería difícil, ellos aprovecharon su oportunidad en el primer tiempo, nosotros salimos en el segundo tiempo a buscar el gol", dijo Meneses ante las cámaras del CDF.



Además, aseguró que en el gol del penal "Opazo me toca, y uno tiene que aprovechar el hecho de que a los delanteros no los pueden tocar dentro del área. Así que jugué un poco con la viveza y me dejé caer al sentir el toque de Opazo”.