Jean Meneses ocupa gafas a lo 'Edgar Davids' tras operarse de una miopía

Jean Meneses, jugador de la U de Conce, debió ser operado de una miopía previo al inicio del Clausura. Tras la intervención, los médicos le aconsejaron que debía ocupar unas gafas especiales durante seis meses al más puro estilo de Edgar Davids.



En la victoria de la Universidad de Concepción ante Palestino, el delantero lució las gafas y llamó la atención de los espectadores. En conversación con La Estrella de Concepción, bromeó: “Son parecidas a las de Davids, pero son la versión barata”.



El ex San Luis de Quillota comentó acerca de la incomodidad del uso de estos lentes, pero señaló que con el tiempo se ha ido acostumbrando. "Me sentía raro entrenando, pero uno se acostumbra. Busqué en varias partes, pero no encontraba en ningún lado. Estas eran las que más me acomodaron para jugar", concluyó.