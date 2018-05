Jean Meneses: "Haremos todo lo posible por quedarnos con los tres puntos ante la UC"

Jean Meneses fue una de las grandes figuras en el triunfo de la Universidad de Concepción ante Deportes Antofagasta en el Ester Roa. El delantero anotó el primer tanto del "Campanil" con un fuerte zurdazo y posteriormente, habilitó a Hugo Droguett para poner el empate parcial.



En conversación con Los Tenores, Meneses señaló que "se está haciendo un trabajo muy duro y profesional, corremos los 95 minutos. El 'profe' estudia muy bien a los rivales, sabemos por dónde hacerles daño. Mentalmente estamos muy bien. Sabemos que si seguimos haciendo nuestro fútbol vamos a terminar dando vuelta el resultado como contra Antofagasta".



"Fuimos bastante cuestionados al principio, se habló que el 'profe' se iba a ir, pero estábamos tranquilos, bastantes unidos y sabíamos que se iban a dar los resultados. Seguimos trabajando de la misma forma", agregó.



Respecto a la posibilidad de pelear el campeonato y bajar al puntero este domingo en el Ester Roa: "Tenemos que ir partido a partido. Nos toca Católica y vamos a hacer todo lo posible por quedarnos con los tres puntos".



El 7 de la U. de Conce confesó que ahora está 100% comprometido con el equipo, "algo que no sentía antes y eso me está ayudando a correr todo el partido. También hay un trabajo con el tema de las comidas y eso también se ve reflejado".



Por último, reconoció que estuvo a punto de arribar a la U para este campeonato. "Estuvo la opción y por equis motivo no se dio, pero uno siempre tiene que pensar que las cosas pasan por algo. Para que se fijaran en mí tengo que andar mejor que en el campeonato anterior y tengo que seguir mejorando para poder dar ese salto".