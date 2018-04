Jean Meneses explicó su polémica celebración ante la U

Tal como le ha ocurrido en otras oportunidades, el mediocampista de Universidad de Concepción, Jean Meneses, aclaró el motivo de su polémica celebración en el gol ante la U, puesto que realizó una "L" con su mano y señaló al número '7'.



Varios lo asociaron al clásico gesto de "loser" (perdedor en inglés) además de que la mención a la cifra se vinculó a la paliza que le propinó Cruzeiro a los azules en Copa Libertadores, aunque Takeshi explicó que el sentido va por otro lado.



"El tema de la 'L' está aclarado hace bastante tiempo, desde que empecé a hacerla. La hago por la inicial de mi mujer, que se llama Lorena. Nunca voy a hacer un gol para burlarme del rival, porque uno no sabe las vueltas de la vida", afirmó.



A su vez, justificó que el número tiene que ver "porque sale mi nombre y llevamos siete victorias consecutivas (con el Campanil). No todo gira en torno a los equipos de Santiago. Lo que le pase a otros clubes no nos importa mucho".