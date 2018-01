Jean Meneses: "Estoy muy motivado por jugar la Copa Libertadores"

Universidad de Chile y Jean Meneses tienen prácticamente todo acordado, por lo que el volante sería ratificado como refuerzo en los próximos días.

Préstamo con opción de compra es la fórmula apuntada para que llegue al CDA, operación que le costó a los azules US$ 750 mil.

En conversación con ADN Deportes, el formado en San Luis analizó su posible transferencia. "Es muy diferente estar en la U a la Universidad de Concepción, hicimos una buena campaña en el Clausura 2017 y nadie dijo nada de nosotros. Significa mucho jugar en la U y me gustaría llegar a la institución", apuntó.

Sobre su gran motivación para cambiar de equipo, el mediocampista señaló que "estoy muy motivado por jugar la Copa Libertadores, son partidos muy importantes con clubes de jerarquía. Hay que ser inteligentes para pasar las llaves, los partidos de local se deben ganar siempre y sacar algún punto de visita para poder avanzar".

De todas formas, Meneses espera que todo se confirme lo antes posible. "No he hablado con nadie de la dirigencia, estoy esperando la respuesta de la Universidad de Concepción para que se resuelva todo. No he tenido contactos con prácticamente nadie y tampoco me meto mucho en eso", concluyó.