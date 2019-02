Jean Beausejour tras la derrota ante Melgar FC: 'No nos fuimos conformes'

Jean Beausejour habló tras la derrota deUniversidad de Chile en su debut por Copa Libertadores frente al FC Melgar y analizó la caída de su equipo.

El lateral aseguró que no supieron imponer su juego dentro de la cancha. "Independiente que Melgar controló el juego, no nos fuimos conformes. La idea es imponer nuestros términos".

Además, aseguró que algunas no pudieron mostrar algunas de las cosas que habían trabajado. "No pudimos tener posesión de balón, presión arriba. Por distintas razones no se dio".

Consultado sobre si hubo alguna luz de buen nivel en el cuadro azul, Beausejour confesó que la mejor versión se vio en el tramo final. "La mejor cara del equipo se mostró en la última media hora".

La vuelta de este partido será el miércoles 13 de febrero a las 18:15 horas en el estadio Nacional, donde Universidad de Chile deberá ganar por dos goles para acceder a la próxima fase de la Copa Libertadores.