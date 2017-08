Jean Beausejour: "La U es el equipo con más mística y adhesión que he visto"

Jean Beausejour es uno de los líderes que tiene el plantel de la U, pese a haber llegado desde Colo Colo el año pasado.

En conversación con el programa El Cubo, se sacó el sombrero con la fanaticada azul. "La U es el equipo con más mística y adhesión que he visto, su sentido de pertenencia solo es comparable con lo que generan Liverpool y Borussia Dortmund. Es una locura lo que genera su hinchada, y no lo digo solo por Los de Abajo, sería injusto con los demás", comentó.

Una de las figuras que tiene la selección nacional también habló sobre su salida de la UC, el club que lo formó. "Era donde quería estar a los 19 años, pero no tenía contrato, y me fui a Suiza sin avisarle a nadie, porque sentía que la gente que estaba ahí, salvo mis compañeros y el cuerpo técnico, no se merecía una explicación"

La escuadra universitaria, con el zurdo como titular, visitará este domingo a Colo Colo en un nuevo Superclásico.