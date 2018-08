Jean Beausejour es baja para enfrentar a Deportes Temuco

Universidad de Chile sigue sufriendo con las lesiones en el Torneo Nacional, y para el duelo de este viernes ante Deportes Temuco (20:00 horas) no podrá contar ni con Jean Beausejour ni Rodrigo Echeverría.



Ambos jugadores están prácticamente descartados. El carrilero aún no se recupera del todo del esguince en la rodilla izquierda, mientras que Echeverría no ha entrenado con normalidad debido al corte que le produjo el choque con Damián Pérez en el Superclásico.



Por otro lado, Leandro Benegas superó sus molestias físicas y ya está en condiciones de ser citado por Frank Darío Kudelka.