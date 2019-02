Javier Parraguez tras sus primeros días en Colo Colo: 'Aspiro a la selección'

Javier Parraguez fue oficializado como refuerzo de Colo Colo durante la semana pasada. El delantero viene de hacer una buena campaña junto a Huachipato el torneo pasado.

En conversación con el sitio web de los albos, el jugador confesó que ha tenido un muy buen recibimiento por parte del camarín y sus nuevos compañeros. "La verdad es que me han tratado súper bien, me han acogido bastante bien. El recibimiento uno nunca se lo espera, o no sabe cómo va a ser, y la verdad es que me sorprendió gratamente, porque se vive un ambiente de familia adentro, no hay ninguna mala cara".

Además, el atacante confesó que su gran sueño es poder mostrar un buen nivel vistiendo la camiseta de los albos. "Consolidarme acá, tener un nombre, un reconocimiento, ser "Javier Parraguez, buen jugador de Colo-Colo" y aspirar a más, siempre. Aspirar a la selección y poder tener un nombre ya no tanto a nivel de equipo, sino a nivel nacional".

Parraguez aseguró que tiene como referente a uno de los goleadores del FC Barcelona. "Me gusta como juega hoy en día Luis Suárez en Barcelona. Veo sus movimientos y todo. Ídolo no tengo igual, pero me gusta ver también a Paolo Guerrero, me encanta como juega".

El delantero es uno de las refuerzos del nuevo Colo Colo de Mario Salas, que además ratificaría durante esta jornada la llegada del portero Darío Melo, tras la lesión de Agustín Orión.