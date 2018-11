Javier Frana: "Garin y Jarry tienen un tremendo potencial"

El extenista argentino y comentarista de ESPN, Javier Frana, visitó los estudios de ADN para hablar del presente del tenis chileno y de cómo se está desarrollando el circuito en la actualidad.

En lo primero que hizo hincapié el trasandino, es sobre cómo ha ido cambiando este deporte con el pasar de los años, sobre todo en que jugadores de más de 30 años sigan metidos entre los mejores del mundo.

"Existen varias razones, no hay lógicamente una. El cuidado de los jugadores cambió, la preparación física también y por otro lado, sumado a eso, tiene que ver un poco con que grande figuras se hayan podido mantener mucho tiempo más y jugando a gran nivel", manifestó.

En esa línea, Frana agregó: "Muchas veces los tenistas tienen una caída prematura y después vuelven a sobresalir y a destacar entre los mejores. Ahora hay muchos beneficios para ellos, como las mismas raquetas, pelotas y superficies que se han corregiendo y los ayuda mucho más en su juego".

¿Cómos los tenistas jóvenes pueden desbancar a jugadores como Federer y Nadal? "Es muy difícil que alguien siendo 40 o 50 del mundo de la noche a la mañana esté entre los 10 primeros, ya que eso requiere de tiempo y preparación", apuntó.

"También, a los de la nueva generación se les complica porque juegan con muchos más jugadores que tienen experiencia. Entonces llegar a instancias finales se les hace difíciles, y cuando llegan, suelen enfrentar a Djokovic, Federer o Nadal", añadió el comentarista.

¿Cómo ves a Garin y Jarry en el circuito? "No hay que medir si Garin llegó muy rápido, muy lento o si se demoró. En el tenis no hay que asustarse si un jugador se tomó más tiempo, y en este caso, se trata de un tenista que tiene grandes condiciones y potencial, que de seguro dará el salto más allá", sostuvo.

"En el caso de Jarry, lógicamente que él tiene un tremendo potencial también y tiene un estereotipo físico y un estilo de juego muy moderno que le permite tener ambiciones muy altas. El tema es ir de a poco, tomando los objetivos a medida que se van presentando, y por lo que he visto y he escuchado, es un chico que tiene las cosas claras y sabe dónde está parado", añadió sobre el número uno de Chile.

En ese sentido, Frana manifestó que "para un tenista nunca hay mayor peso que te adjudiquen un gran potencial, ya que si no lo cumpliste, el culpable no es quién lo proyectó, si no que uno mismo, que no realizó lo que estaba mandado a hacer".

Finalmente, el comentarista destacó que Chile fue muy importante para su carrera. "Para mí este país fue importantísimo, ya que aparte de ganar un título profesional, hice mi debut de Copa Davis en el Estadio Nacional", cerró.