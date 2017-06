Javier Castrilli: "A Portugal se le dio ventaja y la FIFA debe dar explicaciones"

A pesar del triunfo ante Portugal, sigue rondando en la cabeza de los hinchas el penal no cobrado a Francisco Silva en el tiempo suplementario. Inexplicablemente, Alireza Faghani no solicitó el VAR y favoreció a Portugal.



Javier Castrilli, exárbitro internacional, se mostró molesto con el árbitraje iraní y le hizo un llamado a los dirigentes de la ANFP a reclamar tras el polémico cobro: "Todos los hinchas del fútbol del mundo tienen todo el derecho de alimentar la sospecha cuando observan situaciones como la que le pasó a Chile".



El trasandino señaló que "las normas que idearon para la utilización del VAR eran que una de las cuatro situaciones para intervenir era precisamente la comisión de un penal cuando el árbitro no lo viera. Ayer se cometió un penal, un terrible pisotón a Silva y es por eso que la FIFA tiene que salir a dar una explicación, sino estamos en serios problemas".



Además, emplazó a la FIFA a responder qué pasó tras el polémico cobro: "La FIFA debiera dar las explicaciones correspondientes por qué ocurrió lo que pasó, por qué se privó a Chile de ese penal. A Portugal se le dio una ventaja deportiva, injusta por donde se la mire. Los dirigentes tienen que ponerse a la cabeza de estos reclamos y pedir las explicaciones que correspondan".



Por último, respaldó el VAR y la utilización de la tecnología, sin embargo, evidencia los errores en el sistema. "El VAR ha fallado en una implementación absurda. No solamente no se acorta el tiempo de respuesta, sino que los árbitros no deben tomar la decisión ni consultar con la pantalla, deben existir árbitros que observen las pantallas y tomen la decisión independientemente del árbitro", concluyó.