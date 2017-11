Javier "Astroboy" Villegas: Me alegra que Master of Dirt se presente en Chile

Este sábado 11 de noviembre será la presentación del show de Master of Dirt, el espectáculo de freestyle más grande del mundo, y que contará con la participación del crack nacional, Javier "Astroboy" Villegas.



En conversación con ADN Deportes, comentó qué significa la presencia de este evento en el país, además de dar luces acerca de cómo se confirmó su presencia.



"Hace un par de meses me llamaron para participar y me dio bastante alegría no solo eso, sino que también que venga por primera vez un espectáculo así. Es primera vez que viene un evento de esta magnitud", afirmó.



Vale mencionar que las entradas aún están a la venta y los precios van desde los $15.250 a los $80.500.