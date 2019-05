Jarry reveló incómoda situación que vivió junto a su novia en Ginebra

Pese a que Nicolás Jarry vive una gran semana en el ATP de Ginebra, donde ya se encuentra en semifinales, el tenista chileno vivió una lamentable situación en su estadía en la ciudad suiza.

En conversación con ATP Tour, el chileno sorprendió al reconocer que "esta semana perdí el celular y billetera de mi novia, todo junto. Los dejé en la recepción del hotel".

En esa línea, agregó: "Gracias a Dios no se sintió tan mal, no es una persona dependiente del celular, así que no estuvo tan mal. Por ahora usa el mío, y sobre la billetera (...) yo tengo que pagar todo, pero está bien. Lo malo es que tendrá que hacer todos los trámites cuando vuelva a casa".

Junto a lo anterior, Jarry reveló otro curioso hecho que le ocurrió cuando se disponía a tomar un vuelo desde España a Chile.

"Este año perdí un vuelo desde Madrid a Santiago. Primero era de Munich a Madrid, y estaba nevando mucho por lo que se retrasó dos horas el primer vuelo. Llegamos cerca de 30 minutos antes que se fuera el vuelo de Madrid, y a pesar de correr por todo el aeropuerto, que es gigante, llegué sudando y cerraron la puerta. Aún estaba la pasarela de pasajeros puesta, y no nos dejaron entrar. Tuve que cambiar ese vuelo y comprar uno nuevo a Córdoba".

Por otra parte, el tenista chileno enfrentará este viernes a Radu Albot, por la ronda de los cuatro mejores en Ginebra.