Jarry cae ante Istomin en semifinales y queda eliminado del ATP de Kitzbühel

Nicolás Jarry no pudo continuar con su racha ganadora en el ATP 250 de Kitzbühel y cayó en semifinales ante Denis Istomin (95º).



La primera raqueta nacional perdió el primer set por 5-7. No obstante, se supo sobreponer en la segunda manga y equiparó las cifras tras vencer al uzbeko por 7-6 (7-4).



El "Príncipe" no pudo doblegar a su contrincante en el tercer juego y terminó inclinándose por 6-4 en el tercer set.



Pese a la eliminación, Jarry se aseguró entrar al Top 50 del ranking ATP tras su participación en Austria.