Jara y su paso por la U: El club no estaba como años atrás y en lo personal me costó

El defensa chileno de Estudiantes de la Plata, Gonzalo Jara, dialogó con el diario El Día de Argentina, en donde abordó su pobre paso por Universidad de Chile, en donde si bien alcanzó un título, su rendimiento fue cuestionado con dureza por los hinchas.



En la conversación, el zaguero recordó que "aunque salimos campeones, el primer año no fue un buen paso. El club no estaba como años atrás, tuvimos muchos entrenadores en pocos años y en lo personal me costó, soy muy autocrítico".



En el diálogo, Jara también habló con respecto a lo sucedido con Edinson Cavani en la Copa América 2015, en donde se dio la infame acción que terminó con la expulsión del uruguayo.



"Son picardías, como hay tantas. En algunos partidos te pisan, te meten un codazo, te chocan. Me salió eso", dijo, ironizando con las repercusiones que tuvo el tema.



"Ahora lo que falta es que los uruguayos empiecen a protestar", cerró Jara.