Jara y el Clásico Universitario: Solo nos sirven los tres puntos, no nos queda otra

El defensa de Universidad de Chile, Gonzalo Jara, anticipó lo que será el duelo ante Universidad Católica, comentando que más allá de que sea un clásico, no hay otra mentalidad en especial para hacer frente al cotejo que no sea lograr la victoria.



"Nosotros no vamos a cambiar nada. Pensamos en ganar los tres puntos y que es lo único que nos sirve a nosotros, no tenemos otra. Depender de otros equipos no es bueno", afirmó.



Jara complementó con que "es un nuevo partido, importante, el que obviamente más allá de que sea un clásico, vamos a salir a jugar, a ganar los tres puntos y así para ser campeón debemos sumar de a tres, no nos queda otra".



Por otro lado, el zaguero destacó la importancia del retorno a la titularidad del volante, Gonzalo Espinoza.



"Obviamente (estamos) felices de que solo haya sido una fecha, porque Gonzalo ha venido jugando todo el campeonato y lo ha hecho de buena manera. El poder contar con él para el clásico es fundamental", afirmó.