Japón prescinde de su técnico tras histórica participación en Rusia

Japón se despidió del Mundial de Rusia tras ser eliminado en octavos de final ante Bélgica en el último minuto de partido.



No obstante, los nipones hicieron historia al clasificar por tercera vez hasta dicha instancia y dejaron una buena imagen, luego de vencer a Colombia y empatar con Senegal en la fase de grupos.



Para la Federación de Fútbol Japonesa lo realizado no fue suficiente, y este jueves comunicó que no renovará el vínculo con el entrenador Akira Nishino, quien finalizaba contrato una vez terminada la Copa.



"No intentaremos convencer a Nishino para que se quede", dijo el presidente de la JFA, Kozo Tashima. Desde Japón ya buscan reemplazantes y uno que suena con fuerza para el cargo es Jürgen Klinsmann.