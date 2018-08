Jamie Vardy y Gary Cahill se retiran de la selección inglesa

Una inesperada noticia recibió el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate: Jamie Vardy y Gary Cahill anunciaron sus retiros de "Los tres leones" y no serán parte de la convocatoria para los partidos ante España y Suiza.



"Hace tiempo que la idea me rondaba la cabeza. Y ahora el técnico quería hacer más joven la plantilla, algo que fue beneficioso en el Mundial. Le he explicado mi decisión y lo ha entendido. No ha habido ningún problema", dijo el ariete de 31 años.



Mientras que Cahill tomó el mismo camino para priorizar su carrera en el Chelsea, según informó The Guardian.



Vardy alcanzó a jugar apenas 26 partidos por la selección, donde marcó siete goles. Mientras que Gary Cahill (32) anotó cinco goles en 61 encuentros.