James Rodríguez es la gran duda de Colombia ante Inglaterra

AS Chile

Una de las grandes dudas para el duelo entre Colombia e Inglaterra es la participación del ‘10’ de la selección cafetera. James Rodríguez salió lesionado del partido anterior ante Senegal al minuto 31 por una lesión, por lo que su actuación en lo que resta de la Copa del Mundo estuvo en duda.

No obstante, la federación colombiana informó que el jugador del Bayern Munich está evolucionando de buena forma y no tendrá que retirarse de la justa. Asimismo, tras ser cuestionado sobre si podrá jugar ante los británicos, José Néstor Pékermandeclaró: “Tuvimos la buena noticia de su resultado en la prueba médica, que ya se difundió de que no tiene ruptura, ni grande ni grave, y que ha evolucionado mucho”.

James en duda y esperarán al último momento

De igual forma, el director técnico argentino señaló que todavía no se sabe si podrá salir de titular Rodríguez, pues aún tienen día y medio para ver como mejora. Ante esto, lo más probable es que arranque en la banca y pueda ver minutos entrando de cambio.

Una de las cosas que deja tranquilo a Pékerman es que Juan Fernando Quintero ha sido uno de los mejores jugadores del equipo y seguramente partirá por detrás del nueve, utilizando a otro elemento como Mateus Uribe por la banda izquierda, en lugar de James.