Jaime Vera y opción en Colo Colo: "Sería lindo, me he preparado para situaciones así"

Jaime Vera es uno de los nombres que suenan para suceder a Pablo Guede en Colo Colo. El "Pillo" se ilusiona con la opción espera que los rumores vengan por parte de la dirigencia de Blanco y Negro.



"Es interesante que suene el nombre mío en Colo Colo. Ojalá que sean los directivos los que estén nombrando mi nombre, porque eso cobra importancia y habría un interés en mi persona. Sería lindo", dijo el extécnico de Iquique a ADN Deportes.



Respecto a la posibilidad de que ByN busque un técnico "interino" por ocho meses: "Cuando uno está ocho meses no es interino, pasa a ser técnico. En ocho meses pasa una competencia, entonces va a depender mucho de los resultados y del juego del equipo. Es importante que te de la opción de dirigir Colo Colo".

Al "Pillo" no le importa que sea un contrato a corto plazo y manifestó sentirse capacitado para el cargo. "Me he preparado para situaciones así. Colo Colo es mi casa, yo me críe ahí desde los doce años, no hay nada que no conozca", indicó.

Por último, se mostró a favor de la contratación de un gerente deportivo para el club. "Es bueno, porque siempre es importante que el técnico tenga una persona a diario para conversar de los jugadores, equipo y del club en general. Ojalá sea un exfutbolista porque se pueden conversar cosas más claras", concluyó.