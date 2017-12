Jaime Vera: No veo por qué no podría llegar a la selección chilena

En conversación con el Canal del Fútbol, Jaime Vera agradeció las palabras por parte de Arturo Vidal, quien lo consideró como alguien capacitado para dirigir a la selección chilena.



Además de esto, el Pillo manifestó que no ve como una posibilidad lejana el llegar a la banca de la Roja.



"He trabajado toda mi vida en el fútbol, llevo más de 20-25 años en esto, fui jugador de fútbol y con muchos de los jugadores que juegan en la selección trabajé. Los conozco, no veo por qué no pueda tener una oportunidad", sostuvo.



De todas formas, Vera es consciente de que el arribo al elenco nacional 2no depende de mí. Creo que todo entrenador chileno quiere ser entrenador de la selección y no estoy al margen de ese grupo de entrenadores nacionales que siempre aspiran a cosas importantes".