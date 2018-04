Jaime Vera: "No me encasillo en un club. Podría dirigir la U"

El extécnico de Deportes Iquique, Jaime Vera, habló con ADN sobre la conversación que tuvo con Gabriel Ruiz Tagle, cuando estuvo un paso de llegar a Colo Colo para suceder a Pablo Guede.

"A él (Ruiz Tagle) lo conozco hace mucho tiempo. Conversé con él de esa misma manera, fue muy amable. Yo no me ofrecí, ellos me llamaron. Nos conocíamos, así que no tuve que explicarle nada", contó el "Pillo" sobre su encuentro con el presidente de Blanco y Negro.

En esa misma línea, el DT agregó que "Ruiz Tagle me dijo en persona, que esperaba que yo algún día vuelva a Colo Colo para dirigir. Espero que con lo que le gusta el fútbol, saque jugadores"

Finalmente, Vera aseguró que pese a ser reconocido por su pasado en los albos, no tendría ningún inconveniente en ser el próximo técnico de Universidad de Chile. "Cuando me entregaron el título de entrenador no me encasillaron con un club. Podría dirigir a la U", cerró.