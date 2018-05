Jaime Valdés sobre Medel: "No sé por qué se armó tanta polémica si lo que dijo fue lo que pasó"

El volante de Colo Colo, Jaime Valdés, conversó en exclusiva con Los Tenores de la tarde, en donde analizó varios aspectos, como por ejemplo las aspiraciones de la Copa Libertadores, así como también la polémica que tuvo con Claudio Bravo y Gary Medel tras unos comentarios emitidos desde la cuenta en Twitter de Cac1ke.



Acerca del torneo continental, Pajarito expresó que "nosotros queremos pasar a la segunda fase, sí o sí y nos vamos a preparar de la mejor manera. Sabemos que no será fácil, que enfrentamos a un equipo muy poderoso (Atlético Nacional), pero creo que tenemos las armas para pasar a segunda fase y no me pongo en ninguna otra opción hasta que termine el partido".



Con respecto a lo que ha sido el Campeonato Nacional, el otrora volante de la Fiorentina indicó que "sabemos que Católica está bastante sólida. Sin brillar o sin pasar por encima de los rivales, sigue ganando domingo a domingo y eso a nosotros nos genera bastante presión. Quedan partidos por delante, pero no podemos alejarnos más de ellos. No queremos desechar el torneo para nada y lo queremos pelear hasta el final".



En cuanto a la polémica con la selección chilena, Valdés aclaró que fue "un momento lamentable, pero para la Roja más que nada" a raíz de aquella derrota frente a Paraguay. Considerando dicho contexto, sostuvo que entendió la reacción de Bravo y Medel, pero que él no fue el del comentario, sino de una persona que manejaba las redes de Cac1ke que "era muy hincha de Colo Colo y de mi persona".



"Le dije que se había equivocado y por ser parte de la marca asumí toda la responsabilidad. Entendí muy bien las reacciones de Claudio y Gary porque estaban muy calientes. Les llegaban críticas y que un compañero de profesión se candidateara no era agradable. Yo lo conversé con Bravo que no había sido y que mi objetivo no era la selección por mi edad, además de lamentar mucho lo que había sucedido", reconoció.



El mediocampista albo comentó eso sí que con el Pitbull no pudo hablar del tema, pero que ya está cerrado puesto que "no tengo problemas con él y sé cómo es Gary, lo caliente que estaba por haber perdido ese partido y al final no dijo nada del otro mundo. Cuando fui a la selección me lesioné, no sé por qué se armó tanta polémica si fue lo que pasó".