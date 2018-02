Jaime Carreño: "Personalmente no me gusta decir que somos favoritos"

Jaime Carreño está viviendo un renacer en Universidad Católica, tras haber pasado el último semestre a préstamo en Everton.

Titular en tres de los cuatro partidos del Torneo Nacional 2018, el volante comentó su presente en el equipo que lo formó: "Uno dentro de la cancha siempre tiene que sentirse cómodo, jugando uno siempre va a estar contento y tengo una calidad de compañeros con los que se hace fácil jugar. Estamos unidos y remando para el mismo lado".

Eso sí, el exseleccionado Sub 20 le puso paños fríos al liderato estudiantil: "Siempre he dicho que cada partido hay que vivirlo como si fuera el último, hoy estamos arriba pero mañana quizás no. Personalmente no me gusta decir que somos favoritos, es un torneo largo y esperamos ser los más regulares en el año".

Respecto a la rotación impuesta por Beñat San José, el mediocampista sentenció que "la tomamos súper bien, habla de que todo el plantel está entrenando para ser titular. Eso se ve reflejado en el campo, entra uno, sale otro y el equipo sigue rindiendo".

Por último, al ser consultado sobre la Selección, Carreño señaló que "uno siempre entrena para mejorar y que se le vayan abriendo puertas, el sueño de todos es ser seleccionado y trabajando bien las cosas llegarán solas. Lo primero es Católica, tengo que jugar la mayor cantidad de minutos posibles. Mi mentalidad es ir paso a paso".