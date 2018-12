Jaime Carreño: 'la mayoría de los que hemos llegado a Católica somos de barrio'

El jugador de Universidad Católica, Jaime Carreño, termino siendo fundamental en la consagración de "Los Cruzados" como campeones, tras una temporada en la que no estuvo muy considerado en el equipo de Beñat San José.

"Me tocó marcar. No me lo esperaba, tampoco jugar desde el minuto 13, lo que también significa que estamos todos preparados para ganar" manifestó el jugador de 21 años, en conversación con La Tercera.

Además, el joven volante, sentenció que la UC no es un equipo alejado de las comunas populares.

"Siempre se dice eso, pero la mayoría de los que hemos llegado a Católica somos de barrio. Soy de Recoleta, criado ahí. Es difícil llegar al primer equipo en la institución que sea".

Carreño aún no tiene definido su futuro, considerando que en San Carlos de Apoquindo, una de las opciones es enviarlo a préstamo, "No puedo decir nada al respecto, no sé qué pasará", explicó.