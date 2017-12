Jaime Bravo: "Vallenar cometió una falta grave al no presentarse"

Este miércoles debía definirse el ascenso a la Primera B entre Vallenar y Melipilla, pero los nortinos no se presentaron y perdieron toda opción de subir.

Luego de lo ocurrido, Jaime Bravo analizó con Los Tenores la decisión tomada por sus rivales. "No era la mejor instancia repetir los penales, pero lo de ellos fue una falta muy grave al no presentarse. El tema ya venía mal y lo único que hicieron fue manchar aún más una situación compleja", señaló.

Sobre lo que vivió Vallenar este semestre, "Sam" apuntó que "le tengo una gran admiración, estaba peleando el descenso, logró salir campeón y avanzó a la final. Pero yo me apego al reglamento, y ese debe cumplirse. No me imagino lo que están pasando allá".

Respecto al polémico penal de Juan Silva, el arquero comentó que "Carlos Encina y yo sabíamos la regla, porque habíamos visto la situación de Malleco y Santa Cruz. Yo sabía que no se podía frenar en carrera, pero en ese minuto no pensé que el penal debía anularse".

Por último, el ex Unión Española no ocultó su alegría por el ascenso. "Es difícil celebrar por lo que sucedió con Vallenar, pero vamos a festejar porque lo merecemos. Feliz por el retorno a la Primera B y queda la tranquilidad de que nosotros hicimos las cosas bien", finalizó.