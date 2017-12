Jaime Bravo: "Nosotros debimos haber subido en la cancha"

De todo ha pasado tras la definición entre Vallenar y Melipilla, cuya serie de penales se repetirá este miércoles en La Serena.

Sin embargo, las críticas a la ANFP por la determinación no paran, y la última voz disidente fue Jaime Bravo. "Lo que se hizo está perjudicando a mucha gente, nosotros debimos haber subido en cancha. Ellos mismos reconocieron que se habían equivocado. Los que quieran hacer los dirigentes es su decisión, nosotros estamos enfocados en los penales", indicó el arquero de los "Potros".

El enojo de "Sam" no quedó ahí, y profundizó sus dichos contra el organismo. "Hicieron lo más fácil repitiendo los penales, es algo que nunca me había pasado en mi carrera. Me han llamado desde distintas partes del mundo preguntándome por la situación. Lo tomamos con altura de miras y esperamos que la definición nos favorezca", señaló.

Respecto al conflicto con Eduardo Gamboa, el futbolista apuntó que "si me preguntas a mí, creo que es un excelente árbitro y lo había demostrado en Primera, pero con esto se manchó todo. Está siendo muy criticado y le pueden caer sanciones graves, era mucho lo que nos estábamos jugando los dos equipos".

Por último, el ex Unión Española se refirió a la relación que tiene conla gente de Vallenar. "No tengo nada contra ellos, hicieron un excelente campeonato y por algo llegaron a la final. Pero el reglamento es claro, la ANFP admitió su error y debimos subir en la cancha", concluyó.