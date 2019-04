Ivo Basay y su sueño de pelear en el torneo y Copa Libertadores: 'Vamos a seguir luchando'

Ivo Basay analizó la importantevictoria de Palestino por 3-0 frente a Alianza Lima por Copa Libertadores.

Por la posibilidad de avanzar a la próxima fase del torneo, Basay aseguró que han ido adquiriendo confianza. "Nadie te puede asegurar la clasificación en un grupo muy difícil. Pero de acuerdo a lo que hemos venido jugando, yo creo que vamos adquiriendo confianza".

El técnico árabe aseguró en conferencia de prensa que pese a lo complejo que es disputar dos torneos a la vez, seguirán en búsqueda de buenos resultados. "No tenemos un plantel grande y nos gustaría pelear en los dos frentes. Más no les puedo exigir, pero vamos a seguir luchando. No quiero dejar nada de lado".

Basay elogió a Lucas Passerini que acabó la mala racha tras haber anotado luego de 12 partidos sin convertir. "Me alegra mucho que el "pailón" la metiera dentro, pero en cuanto al rendimiento, nos permite dar una retención en la salida y eso hoy en día es importantísimo. Me alegro muchísimo por él".

De esta forma, los dirigidos por Ivo Basay quedaron segundos en el grupo A de la Copa Libertadores con 4 puntos.

Ahora su próximo rival será ante Inter de Porto Alegre el día martes 9 de abril a las 20:30 horas.