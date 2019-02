Ivo Basay tras la clasificación en Copa Libertadores: 'Estoy emocionado'

Ivo Basay manifestó su alegría tras la clasificación en Copa Libertadores a la fase de grupos luego de vencer a Talleres de Córdoba.

El entrenador árabe aseguró que sus jugadores tuvieron el temple para poder manejar el partido. "Sabíamos que el partido sería friccionado por la calidad del rival, remamos contra la corriente, lo más valorable es que los jugadores no perdieron la compostura y dimos vuelta una llave difícil. Estoy orgulloso".

Tras la clasificación, el estratega confesó que no tiene dudas de que serán igual de competitivos en ambos torneos. "Los vamos a disputar de todas maneras. Lo hicimos en el partido con Calera. El esfuerzo lo han hecho y no me queda ninguna duda que lo seguirán haciendo. Hay que dosificar las cargas y ver los que están mejores para poder seguir compitiendo en los dos campeonatos y no dejar ninguno de lado”

Sobre Cristóbal Jorquera (autor del gol definitivo), el entrenador elogió su nivel. !Nos ha dado una mano tremenda. Vamos a tener que ir alternando, porque el esfuerzo es increíble. Pero quiero disfrutar el momento. Felicito a los jugadores!.

Con la clasificación obtenida, los árabes ingresaron al grupo A de la Copa Libertadores donde enfrentarán a Inter de Porto Alegre, River Plate de Argentina y Alianza Lima. Debutarían como local ante el equipo brasileño el miércoles 6 de marzo a las 19:15 horas.