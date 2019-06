Iván Zamorano por conflictos en la selección: 'El más perjudicado es el hincha'

Iván Zamorano, histórico capitán de la selección chilena conversó sobre la actualidad de la "Roja" y los desafíos que se vienen en el más corto tiempo

En diálogo con ADN Deportes, el exdelantero analizó el presente de la selección chilena previo al desafío de la Copa América. "Yo creo que uno tiene el optimismo de lo que puedan hacer los chicos. Se ha mantenido una base, pero hay que mejorar mucho en juego para intentar pelear con algunos equipos que se ven más fuertes. Estamos en condiciones de ser candidatos".

Por los roces en el camarín y la manera en lo que se ha tratado, Zamorano aseguró que se deben arreglar desde un comienzo. "Problemas existen en la selección y en todo el mundo. Siempre hubo problemas pero se quedan en el vestuario y buscando soluciones. A veces cuando las individuales están por sobre el objetivo, hay que solucionarlas desde un principio. Este tipo de situaciones debiesen cortarse de un principio. No le hacen bien a nadie, ni al cuerpo técnico. El más perjudicado es el hincha".

Ante la ausencia de algunos jugadores en la nómina, "Bam Bam" cree que deben limar las asperezas. "No somos Argentina, Brasil ni Uruguay. Somos un país que nos cuesta rescatar el nivel de jugadores que sean capaces de vestir la camiseta de Chile. Por eso yo siempre digo que es mejor sumar que restar. Por eso son tan importantes esas conversaciones internas. Se ve que hay un quiebre pero hay que jugar los partidos de Copa América y después se verá. Son personas maduras".

Zamorano aseguró que tras el quiebre de camarín, a la distancia nota una intención de poder solucionar todos los problemas. "Cuando hay una disposición por parte de los jugadores, siempre hay una manera de hablar. Nadie está cerrado a que esto se pueda solucionar. Tengo la fe que todo se solucionará y podremos ver al equipo que todos queremos".

Sobre el manejo que ha tenido Reinaldo Rueda en este camarín, Zamorano aseguró que la figura del cuerpo técnico es clave para arreglar todo. "Yo creo que no sabemos específicamente si Rueda interfirió o no en esta situación. Pero a lo lejos, no hemos tenido la claridad al respecto. Siempre es importante la labor de un cuerpo técnico en este tipo de conflictos. De hecho en algunas ocasiones específicas que viví, siempre conversé con ellos y se tomaba la decisión importante para todos. Yo no sé si su intervención ha sido de carácter obligatorio o muy por encima".

Por el nivel que llegan los delanteros a vestir la camiseta de Chile, el exatacante asegura que no le genera mayor preocupación. "Me preocuparía el tema del gol si Chile no se hubiera creado las oportunidades que ha tenido en amistoso. En algún momento se abrirá el arco. Y también para los que están más atrás, como Vidal o Aranguiz. Chile encontrará ese apetito del gol para marcar diferencias en la cancha".

Pese a toda la crítica que han recibido los jugadores de la selección chilena, Zamorano asegura que el camarín está más unido que nunca. "Creo que los jugadores se han unido mucho más ante este tipo de problemas. Conozco a los jugadores y sé que algunos de ellos tienen historias humanas maravillosas. Tengo la fe de que este tipo de situaciones fortalezca más al grupo. Ayudan a sostener a un grupo de acorde a los objetivos principales. En un vestuario no puede haber 24 amigos. Pero el objetivo debe ser siempre el mismo. Aquí es todo un grupo humano que debe luchar con el objetivo del equipo. En la cancha debe ser mi mejor amigo".

Tras darse a conocer toda la nómina, el exjugador del Real Madrid confesó que le hubiese gustado ver a un jugador más. "Me faltó Jean Meneses. A lo largo del año demostró con creces que podría tener una oportunidad en la selección. Este año junto a León tuvo un año extraordinario, y si hay alguien que los sostuvo en su fútbol es Meneses".

Además, tuvo palabras para recordar lo importante del triunfo de Colo Colo por la Copa Libertadores del año 1991. "Es uno de los recuerdos más maravillosos que tengo como ser humano. Uno se acuerda de los que ya no están a tu lado. Yo estaba en Sevilla y me relataban el partido por teléfono. En ese tiempo, el que era chileno, estaba feliz".