Ivan Rakitic confirma que seguirá en Barcelona y finalmente no se irá al PSG

Ivan Rakitic habló tras el cotejo en que el Barcelona derrotó al Valladolid como forastero y aseguró que finalmente seguirá en el Barcelona y no se irá al PSG.

"Se ha hablado bastante pero ya está hecho. Con muchísimas ganas me voy a quedar aquí. Sinceramente, no hay nada mejor que defender este escudo. Daré lo mejor de mi parte y ya está. Ha sido días de presión pero me he dado cuenta que lo más bonito que hay es estar en Barcelona y seguir yendo a por todo. Estoy contento y orgulloso", sostuvo.

Durante la semana se había hablado bastante sobre la posible venta del croata a los galos -quienes realizaron una suculento oferta por su pase- pero finalmente todo quedó en nada y Arturo Vidal seguirá teniendo una dura competencia en el mediocampo de los culés.