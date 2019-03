Iván Morales: 'Critican a Messi, a Paredes y no me van a criticar a mí'

Iván Morales analizó su participación en la gira norteamericana con la selección chilena y su actual presente con Colo Colo.

El joven delantero de los albos aseguró en conferencia de prensa que su intención es entregar lo mejor con la camiseta alba. "Mi idea es jugar donde me toque. Eso es lo que quiero, siempre aportar dentro de la cancha. Quiero aportar donde me toque".

Sobre su experiencia con la selección chilena en la gira por Estados Unidos, el jugador le bajó el perfil a las críticas por su nominación. "Si me citó fue por lo que hice en el Sudamericano. Probablemente si no hubiera tenido minutos en el Sudamericano no habría viajado a la selección. Aquí van a hablar siempre, la prensa y los hinchas. Como futbolistas tenemos que acostumbrarnos a eso".

Además, aseguró que las críticas no le afectan en absoluto. "No sé si es injusto que me critiquen, van a hablar siempre porque no están dentro. Critican a Messi, que es el mejor del mundo. Critican a Paredes que lleva 300 goles en primera y no me van a criticar a mí que soy un juvenil"

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se disputará el día sábado 30 de marzo a las 18:00 horas.