Iván Álvarez dejó el CDF y se sumó a Universidad Católica

Tras la partida de Benjamín Valenzuela, y el ascenso de Patricio Ormazábal al plantel profesional, Universidad Católica debió rearmar su fútbol formativo.

Los cruzados, en esa labor, contrataron a dos viejos conocidos: el exdelantero Iván Álvarez y el otrora defensor Eduardo Vilches.

El hermano del "Huaso", en su cuenta de Twitter, ratificó la noticia y se espera que tome la Sub 11.

Para el campeón en 1987, en tanto, quedó disponible la Sub 13, categoría con la que empezó a trabajar este lunes.

La vida se trata de tomar decisiones y desafíos importantes, desde hoy soy parte del área formativa de la U. Católica, club del cual voy a estar eternamente agradecido por la formación que me dieron y más ahora que vuelvo, ya no como jugador si no que como profesor.

