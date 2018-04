Iturra y descenso del Málaga: "Tenemos la intención de poner el pecho a las balas"

Pese a confirmarse su descenso a la segunda división española y marchar como colista en España, el Málaga consiguió un triunfo el fin de semana ante la Real Sociedad.

La figura del encuentro fue Manuel Iturra, quien agradeció el reconocimiento de su trabajo y aseguró que el equipo no bajará los brazos pese a perder matemáticamente la categoría.

"Vamos a tratar de terminar de la mejor manera posible, llevar el escudo y defenderlo a muerte. Tratar de sacar la mayor cantidad de puntos porque es lo que debemos hacer, porque somos profesionales", señaló según consigna As.

Colocho subrayó que "el ambiente ha sido muy complicado" y añadió que "en estas ocasiones, en otras circunstancias, jugadores no hubiesen querido jugar este partido, y la verdad es que todos los compañeros lo querían jugar".





"A pesar de que ya muchos venían con la carga de haber jugado dos partidos bastante seguidos y este era el tercero, teníamos la intención de poner el pecho a las balas y decir aquí estoy y me hago responsable de estas circunstancias", puntualizó.

Sobre su rendimiento en la liga española, el chileno aseguró que "trato de esforzarme lo máximo posible todos los partidos, me salgan bien o mal las cosas y trato de entregarme al máximo".

"Me voy contento porque la gente me ha tratado muy bien, lo he notado y tengo palabras de agradecimiento. Lo he dicho siempre, cuando la afición está contigo te hace jugar sobre tu nivel. Eso se nota y yo lo siento bastante", cerró.