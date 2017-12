Iturra en su vuelta a Málaga: "Mi objetivo es reconciliarme con los hinchas"

La vuelta de Manuel Iturra a Málaga ha sido duramente criticada por los hinchas albiceleste luego de su partida en 2013 al Granada.



No obstante, el "Colocho" se mostró muy contento de regresar a La Rosaleda y aseguró que "es un objetivo personal tratar de reconciliarme con los hinchas. Agradecido de estar aquí otra vez. No he cerrado bien la puerta, y esta es la oportunidad para poder hacerlo".

Además, reveló que "aquí pasé el mejor año de mi vida tanto futbolística como personalmente. Así que imaginen lo que significa para mí volver a vestir esta camiseta, son episodios difíciles de repetir".



Iturra dejó el Necaxa con la misión de ayudar al Málaga a mantener la categoría y en conversación con la página oficial del club aseguró que es su gran objetivo.



"El Málaga no armó el plantel para estar peleando ahí abajo. Son muy buenos jugadores y obviamente están pasando por un mal momento. Espero que pronto podamos salir de ésta", concluyó.