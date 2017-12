Israel Poblete recibió ocho puntos de sutura en su cabeza

Unión Española derrotó por 2-0 a Audax Italiano en La Florida y sigue con chances para quedarse con el torneo de Transición en la última fecha.



Pese al triunfo, UE pasó un tremendo susto luego de una caída de Israel Poblete, quien sufrió un corte ante los audinos y recibió ocho puntos de sutura en su cabeza una vez finalizado el partido.



El jugador perteneciente a Cobresal fue a disputar un balón al aire y cayó de mala manera en el césped, no obstante, continuó jugando y salió escogido como mejor jugador del partido por el CDF. "Me miré y me vi que estaba sangrando, pero quise seguir", dijo tras el encuentro.



