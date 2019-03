Isidora Jiménez tras dopaje de Duco: 'Perjudica al deporte chileno y a todos como país'

La velocista chilena, Isidora Jiménez, habló este martes con ADN Deportes sobre cómo se encuentra afrontando el presente en su carrera deportiva y del castigo que recibió Natalia Duco por dopaje.

"Todas las velocistas con que yo compito ya no están acá en Sudamerica, están afuera. Para profesionalizar este deporte tuve que salir, con la idea de no llegar el día de mañana y encontrarme con todas estas atletas en otro nivel, lo que produce que te pongas nerviosa y no rindas de la mejor manera", comenzó diciendo Isidora.

Consultada sobre si su idea es irse a vivir al extranjero, confesó: "No me radicaré en España, pero estaré la mitad allá y la otra en Chile. Quiero lograr un roce de atleta de nivel que me permitas afrontar importantes campeonatos con buenas posibilidades".

Respecto a la sanción por doping de Duco, la atleta nacional sostuvo que "cuando estamos en un nivel olímpico, nosotros sabemos qué podemos hacer y qué no. Qué cosas se pueden tomar. Yo no soy quién para juzgar a alguien, pero el que decidió ese camino deberá aceptar, porque las reglas son claras".

Incluso, Jiménez fue más drástica aún y aseguró que un castigo de esta envergadura afecta toda la imagen del deporte nacional. "No es nada personal contra ella, sino que es por algo más grande, ya que esto nos perjudica a todos como país, y también al deporte chileno", cerró.